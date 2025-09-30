Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    30 Sept 2025 8:53 AM IST
    30 Sept 2025 8:53 AM IST

    ന​വീ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചു; ദു​ബൈ​യി​ൽ ബ​സ്​ ഓ​ട്ടം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത്​

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യും ബി​ഗ്​ ഡാ​റ്റ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്​ ബ​സ്​ സ​മ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ മു​​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യും ബി​ഗ്​ ഡാ​റ്റ​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​വീ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​ണ്​ നേ​ട്ട​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. ബ​സു​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ട സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം പു​രോ​ഗ​തി​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​വീ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മ​യാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ മാ​റ്റാ​നും റോ​ഡി​ലെ തി​ര​ക്കി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി മാ​തൃ​ക ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ബ​സ്​ ട്രി​പ്പ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നാ​ല് ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ പ​ബ്ലി​ക്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ ബ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ർ​വാ​ൻ അ​ൽ സ​റൂ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡാ​റ്റ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്​ വി​വി​ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്തി​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    നൂ​ത​ന ഡാ​റ്റ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര സ്തം​ഭ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ സ​റൂ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി പ​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​മി​ത്, ദു​ബൈ ബ​സ് ശൃം​ഖ​ല​യെ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​സ്ഥി​ര​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​ക്കി പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി. ഓ​രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണാ​നും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മാ​യി എ.​ഐ മാ​റി. ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച​തും വേ​ഗ​മേ​റി​യ​തും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഓ​രോ ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    DubaiUAE Newsbus serviceArtificial Intellegence
    News Summary - New systems helped; Dubai bus runs on time
