Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:35 AM IST

    ഹൈ​​വേ​ക​ളി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം

    സ്റ്റേ​റ്റ്​ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യും പ​ള്ളി പ​രി​പാ​ല​ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടു
    ഹൈ​​വേ​ക​ളി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം
    ഹൈ​​വേ​ക​ളി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഹൈ​വേ​ക​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ​യും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം. റോ​ഡ്സൈ​ഡ് മ​സ്​​ജി​ദ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സ്റ്റേ​റ്റ് പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​​വെ​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി. സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹൈ​ദി​ബും അ​തോ​റി​റ്റി​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് നി​ക്ഷേ​പ, ബി​സി​ന​സ് വി​ക​സ​ന ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ നൂ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദ​അ്ജാ​നി​യും ആ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഹൈ​വേ​ക​ളി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. റി​യാ​ദി​ലെ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ക​രാ​റി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - New system for the management of mosques on highways
