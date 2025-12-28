Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:39 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ്​ എ​ട്ട്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത് ​ ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷ നി​ല​വാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​ ല​ക്ഷ്യം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​ട്ട്​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സാ​​ങ്കേ​തി​ക നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പു​തു​ക്കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷാ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ല്ലാ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തു​ക്കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്​​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ആ​സ്​​ബ​റ്റോ​സ്​ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ത​റ​ഭാ​ഗം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ക​ഴു​കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. ത​റ​ക​ൾ വി​ള്ള​ലു​ക​ളും ദ്വാ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും പ​രി​ക്കി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മി​നു​സ​മാ​ർ​ന്ന​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​ത​ലം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക, വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ലേ​ബ​ർ അ​ക്കോ​മ​ഡേ​ഷ​ൻ റൂ​മു​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും കൃ​ത്രി​മ​വു​മാ​യ വെ​ളി​ച്ചം, വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം, താ​പ ഇ​ൻ​സു​ലേ​ഷ​ൻ, വൈ​ദ്യു​തി ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ളേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്തി​നും സീ​ലി​ങ്​ ഉ​യ​ര​ത്തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത്, അ​തി​ന്‍റെ വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യോ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​യോ പേ​ര് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ അ​ട​യാ​ളം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണം. താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്​ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ കേ​ന്ദ്ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ടു​ക്ക​ള, ഡൈ​നി​ങ്​ ഏ​രി​യ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. ബെ​ഡ്​ റൂ​മു​ക​ൾ, അ​ടു​ക്ക​ള, ഡൈ​നി​ങ്​ ഹാ​ളു​ക​ൾ, മ​റ്റ്​ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​വും ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച​തും വെ​ന്‍റി​ലേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​വ​ണ​മെ​ന്നും മാ​ന്വ​ലി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

