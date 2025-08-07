Begin typing your search above and press return to search.
    വ്യാജനെ കണ്ടെത്താൻ ദുബൈയിൽ എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറിന്​ പുതിയ സീൽ

    മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സീലുകളാണ്​ സിലിണ്ടറുകളിൽ പതിക്കുക
    വ്യാജനെ കണ്ടെത്താൻ ദുബൈയിൽ എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറിന്​ പുതിയ സീൽ
    മഞ്ഞ സുരക്ഷ സീൽ പതിച്ച പുതിയ ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാചകവാതക (എൽ.പി.ജി) സിലിണ്ടറുകളിലെ വ്യാജനെ കണ്ടെത്താനും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പുതിയ സീലുകൾ പതിക്കും. ‘ഇനോക്’ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനവും മുൻനിര എൽ.പി.ജി വിതരണക്കാരുമായ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഗ്യാസാണ്​ സിലിണ്ടറുകളിൽ പുതിയ സുരക്ഷ സീൽ പതിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    അംഗീകൃതവും കൃത്രിമം കാണിക്കാത്തതുമായ സിലിണ്ടറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ഇത്​ സഹായിക്കും. ജൂൺ 18 മുതലാണ് പുതിയ സീലുകൾ പതിച്ച സിലിണ്ടറുകൾ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്​. വിതരണം ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറുകളുടെ സുരക്ഷയും സമഗ്രതയും മെച്ചപ്പെടുത്താനായി കമ്പനി നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്​ പുതിയ നീക്കം. എമിറേറ്റിലെ മുഴുവൻ അംഗീകൃത വിതരണ ഏജൻസികൾക്കും പുതിയ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജൂൺ 23വരെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച്​ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    ഉപഭോക്​താക്കൾ അംഗീകൃത വിതരണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന്​ മാത്രം ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങണമെന്ന്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഗ്യാസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു. വിതരണത്തിലോ ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടറുകളിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൻ പ്രാദേശിക അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കണം. ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടറുകൾ എത്തിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ദേശവ്യാപകമായുള്ള ​പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കർശനമായ സുരക്ഷ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്​ തുടരുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

