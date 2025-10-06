Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:55 AM IST

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ എ​ല്ലാ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളും ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​​ പു​തി​യ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നു. സാ​ധു​വാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റ​ൽ, സി​വി​ൽ, ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, മൈ​നി​ങ്, പെ​ട്രോ​ളി​ങ്, കെ​മി​ക്ക​ൽ, കോ​സ്റ്റ​ൽ, ജി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​ല്ലാം നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ട്രേ​ഡ്​ ലൈ​സ​ൻ​സും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നു​മി​ല്ലാ​തെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​ക​ളാ​യി സ്വ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ​യും നി​യ​മം വി​ല​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി, വി​ഭാ​ഗം, സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം, മ​റ്റ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ധി​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നോ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ​എ​ല്ലാ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ, പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ദേ​ശ ഓ​ഫി​സു​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പി​ഴ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പി​ഴ​ത്തു​ക​യും വ​ർ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ര​ജി​സ്​​ട്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsengineeringnew rulegulf news malayalam
    News Summary - New rule to regulate engineering consultancies
    Similar News
    Next Story
    X