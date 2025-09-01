Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 8:13 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 8:13 PM IST

    ദുബൈ മെട്രോ റെഡ്​ ലൈനിൽ തിരക്ക്​ കുറച്ച്​ പുതിയ റൂട്ട്​

    സെന്‍റർ പോയിന്‍റ്​ മുതൽ അൽ ഫർദാൻ സ്​റ്റേഷൻ വരെയാണ്​ പുതിയ റൂട്ട്​
    ദുബൈ മെട്രോ റെഡ്​ ലൈനിൽ തിരക്ക്​ കുറച്ച്​ പുതിയ റൂട്ട്​
    ദുബൈ: മെട്രോ വഴി ദിവസേന സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക്​ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്​ റെഡ്​ ലൈനിൽ പുതിയ റൂട്ട് ​ആരംഭിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ). സെന്‍റർപോയിന്‍റ്​ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ അൽ ഫർദാൻ എക്സ്​ചേഞ്ച്​ സ്​റ്റേഷൻ വരെയാണ്​ പുതിയ റൂട്ട്​ സർവീസ്​ നടത്തുക. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലാണ്​ ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ്​ നടത്തുക. നിലവിൽ സെന്‍റർ പോയിന്‍റ്​ മുതൽ എക്സ്​പോ സിറ്റി ദുബൈ വരെയും സെൻറർപോയിന്‍റ്​ മുതൽ ലൈഫ്​ ഫാർമസി സ്​റ്റേഷൻ വരെയും രണ്ട്​ റൂട്ടുകളിൽ സർവീസ്​ നടത്തുന്നുണ്ട്​. ഇതിന്​ പുറമെയാണ്​ മൂന്നാമത്​ പുതിയ റൂട്ട്​ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്​. രാവിലെ 7മുതൽ 9വരെയും വൈകുന്നേരം നാലുമുതൽ 8വരെയുമാണ്​ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങൾ.

    നേരത്തെയുള്ള റൂട്ടുകളേക്കാൾ ദൂരം കുറഞ്ഞതാണ്​ പുതിയ റൂട്ട്​. അതുവഴി തിരക്ക്​ കുറക്കാനും യാത്രക്കാർക്ക്​ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നേരത്തെ എക്സ്​പോ സിറ്റി സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ സെന്‍റർ പോയിന്‍റിൽ നിന്ന്​ നേരിട്ട്​ റൂട്ട്​ ആർ.ടി.എ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക്​ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ റൂട്ട്​ നിലവിൽ വന്നതോടെ എക്സ്​പോ സിറ്റി സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ പോകുമ്പോൾ ജബൽ അലി സ്​റ്റേഷനിൽ നിന്ന്​ ട്രെയിൻ മാറേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവായി. ഇതുവഴി യാത്രക്കാർക്ക്​ സമയം ലാഭിക്കാനും ട്രെയിൻ മാറുന്നതിന്‍റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാകാനും സാധിക്കും.

    റെഡ്​ ലൈനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാൻ ട്രെയിൻ കയറുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ സ്​റ്റേഷനുകളിലെ തൽസമയ ഡിസ്​പ്ലേ സ്ക്രീനുകൾ നോക്കണമെന്ന്​ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ട്രെയിൻ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ളതാണോ എന്ന്​ ഉറപ്പിച്ചാവണം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്​. വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ സ്​റ്റേഷനുകളിൽ യാത്രക്കാരുടെ ബാഹുല്യം ഉണ്ടാകുന്നതും കാത്തിരിപ്പ്​ സമയവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. ട്രെയിനുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കുറയുന്നത്​ ഊർജ ഉപ​യോഗവും മെട്രോ ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്​. മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്​ചാതലത്തിൽ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ആർ.ടി.എ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

