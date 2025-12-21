Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:27 AM IST

    അ​ൽ അ​വീ​ർ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​​ പു​തി​യ റോ​ഡ്​ തു​റ​ന്നു

    അ​ൽ അ​വീ​ർ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​​ പു​തി​യ റോ​ഡ്​ തു​റ​ന്നു
     അ​ൽ അ​വീ​ർ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​​ ആ​ർ.​ടി.​എ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ബ​ദ​ൽ റോ​ഡ്


    എ​ട്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് പു​തി​യ റോ​ഡ്​ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​

    ദു​ബൈ: അ​ൽ അ​വീ​റി​​ൽ വി​നോ​ദ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി എ​ട്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ബ​ദ​ൽ റോ​ഡ്​ നി​ർ​മി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ​ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പു​തി​യ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ റൂ​ട്ട് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദി​ശ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റോ​ഡി​ന്‍റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ദ​ൽ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത​ സു​ര​ക്ഷ ​വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ശാ​ന്ത​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ൽ അ​വീ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നാ​യി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ ശ​ക്​​ത​മാ​യ​തോ​ടെ ചി​ല വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും ബീ​ച്ചു​ക​ളും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. മ​ഴ മാ​റി​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​​യെ​ല്ലാം വീ​ണ്ടും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത ഏ​പ്രി​ൽ​വ​രെ​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ്​ സീ​സ​ൺ.

