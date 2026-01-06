Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 Jan 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 9:25 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ത​ട​വു​കാ​ര്‍ക്ക് പു​തി​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​രം​ഭം

    അ​വി​വാ​ഹി​ത​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ സ​ഹാ​യം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ത​ട​വു​കാ​ര്‍ക്ക് പു​തി​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​രം​ഭം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ത​ട​വു​കാ​ര്‍ക്ക് ശി​ക്ഷാ കാ​ല​യ​ള​വി​ന് ശേ​ഷം പു​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം തു​റ​ക്കു​ന്ന പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​സം​രം​ഭം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ പോ​ളി​സി റി​സ​ര്‍ച്ച് (എ.​ക്യു.​എ​ഫ്). സ​മൂ​ഹ​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ജ​യി​ല്‍വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​രം​ഭം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ.​ക്യു.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​ന​താ​ഷ റി​ഡ്ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ക്ഷ​ര​ത, ഭാ​ഷ, തൊ​ഴി​ല്‍, മാ​ന​സി​ക​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​രം​ഭം. വ്യ​ത്യ​സ്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് ത​ട​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ര്‍ അ​വ​രു​ടെ ശി​ക്ഷാ​കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പോ​ലെ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക പ​രി​ച​ര​ണം സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​വി​വാ​ഹി​ത​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ കു​ടും​ബ​പി​ന്തു​ണ​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കു​ടും​ബ ഭ​ദ്ര​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച പി​ന്തു​ണ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തും. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സം​രം​ഭം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ജീ​വി​ത നൈ​പു​ണ്യം, ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ ക​ഴി​വു​ക​ള്‍, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​ഴി​വു​ക​ള്‍, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്കം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി അം​ഗീ​കൃ​ത തൊ​ഴി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം, തൊ​ഴി​ല്‍ ക്ഷ​മ​ത​യും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കും.

    മൂ​ന്നാ​ംഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മാ​ന​സി​ക​പി​ന്തു​ണ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, പോ​സി​റ്റീ​വ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി വി​ക​സ​ന​വും സ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ പ്രോ​ല്‍സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ്, തെ​റ​പ്പി, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ എ.​ക്യൂ.​എ​ഫ് സം​രം​ഭം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് റാ​ക് ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ തി​യാ​ബ് അ​ല്‍ഹ​രാ​ഷ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

