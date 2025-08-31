Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:25 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:25 PM IST

    അൽ ജദ്ദാഫിൽ പുതിയ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ സോൺ

    paid parking
    cancel

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമായ പാർക്കിൻ അൽ ജദ്ദാഫിൽ പുതിയ ​പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ മേഖല പ്രഖ്യാപിച്ചു. പീക്ക്​ ആൻഡ്​ ഓഫ്​ പീക്ക്​ താരിഫ്​ സംവിധാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും​ പുതിയ പാർക്കിങ്​ മേഖലയിലെ നിരക്കുകൾ. ​നഗരത്തിനകത്ത്​ സോൺ 365സി, നഗരത്തിന്​ പുറത്ത്​ സോൺ 365ഡി എന്നീ രണ്ട്​ പെയ്​ഡ്​ പാർക്കിങ്​ മേഖലകളാണ്​ പുതുതായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്​. തിരക്കേറിയ സമയവും അല്ലാത്ത സമയവും അനുസരിച്ചത്​ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. നിശ്ചിത പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനായി ഇവിടങ്ങളിൽ സൂചന ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്​ പാർക്കിൻ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹന യാത്രക്കാർക്ക്​ പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഗതാഗത നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ പുതിയ പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങളെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ചകളിലും പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിലും പാർക്കിങ്​ സൗജന്യമായി തുടരും. അതേസമയം, പുതിയ പാർക്കിങ്​ മേഖലകളിലും ​പ്രതിമാസ നിരക്കിൽ സബ്​സ്ക്രിബ്​ഷനും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    രണ്ട്​ മേഖലകളിലേയും പാർക്കിങ്​ നിരക്കുകൾ

    1. 326സി- തിങ്കൾ മുതൽ ശനിവരെ രാവിലെ എട്ട്​ മുതൽ രാത്രി പത്തുവരെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത്​ നാല്​ ദിർഹവും തിരക്കില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട്​ ദിർഹവും. നാല്​ മണിക്കൂറിന്​ പരമാവധി 16 ദിർഹം​.

    2. 326ഡി-തിങ്കൾ മുതൽ ശനിവരെ രാവിലെ എട്ട്​ മുതൽ രാത്രി 10 വരെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത്​ നാല്​ ദിർഹവും തിരക്കില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട്​ ദിർഹവും. 24 ​ മണിക്കൂറിന്​ പരമാവധി 20 ദിർഹം.


