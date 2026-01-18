Begin typing your search above and press return to search.
    എം.​എം.​ജെ.​സി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    എം.​എം.​ജെ.​സി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ൻ​വ​ർ പൂ​തേ​രി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കാ​സിം (ട്ര​ഷ​റ​ർ) മു​ർ​ഷി​ദ് സി.​കെ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ദു​ബൈ: തി​രൂ​ർ പു​റ​ത്തൂ​രി​ലെ മു​ട്ട​നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യു.​എ.​ഇ മു​ട്ട​നൂ​ർ മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി (എം.​എം.​ജെ.​സി)​യു​ടെ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ലാ​ണ് അ​ൻ​വ​ർ പൂ​തേ​രി​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കാ​സി​മി​നെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. സി.​കെ. മു​ർ​ശി​ദ് ആ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ.

    സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​മാ​യ എ​ൻ.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബാ​പ്പു, പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി സി.​പി. കു​ഞ്ഞി​മൂ​സ, കെ.​പി. കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ, പോ​ണ്ട​ത്ത് ഉ​ണ്ണി, എ​ൻ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷാ​ഫി താ​യാ​ട്ടി​ൽ, അ​മീ​ൻ പി.​പി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), ഹാ​ഷിം സി.​പി, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ കെ.​വി(​ജോ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), സ്വാ​ലി​ഹ് എ​സ്.(​ജോ. ട്ര​ഷ​റ​ർ). എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: യാ​സി​ർ എം.​കെ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കെ.​വി, ഫൈ​സ​ൽ കെ.​പി, റ​ഊ​ഫ് എം.​എ​സ്, സെ​ലി കെ.​സി, തൗ​ഫീ​ഖ് പി, ​റി​യാ​സ് ടി.​സി, ഗ​ഫൂ​ർ സി.​പി, കാ​സിം കെ.​വി, സ​ലാം വി.​പി, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കെ.​പി, അ​ലി അ​ഷ്‌​ക​ർ സി.​വി, മു​ജീ​ബ് പൂ​തേ​രി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ: അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ൻ.​പി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പി, ​അ​ൻ​വ​ർ ക​ക്കി​ടി, വാ​ഹി​ദ് കെ.​പി, ഹു​സൈ​ൻ പൂ​തേ​രി, കാ​സിം എ​സ്.

    News Summary - New office bearers for MMJC
