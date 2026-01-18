എം.എം.ജെ.സിക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
ദുബൈ: തിരൂർ പുറത്തൂരിലെ മുട്ടനൂർ മഹല്ല് നിവാസികളുടെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ യു.എ.ഇ മുട്ടനൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി (എം.എം.ജെ.സി)യുടെ 2026-27 കാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ചുമതലയേറ്റു. ദുബൈയിൽ നടന്ന ജനറൽ ബോഡിയിലാണ് അൻവർ പൂതേരിയെ പ്രസിഡന്റായും പി. മുഹമ്മദ് കാസിമിനെ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സി.കെ. മുർശിദ് ആണ് ട്രഷറർ.
സ്ഥാപക അംഗമായ എൻ.പി. ഇബ്രാഹിം ബാപ്പു, പ്രവാസി വ്യവസായി സി.പി. കുഞ്ഞിമൂസ, കെ.പി. കുഞ്ഞിബാവ, പോണ്ടത്ത് ഉണ്ണി, എൻ.പി. ഫൈസൽ ജമാൽ എന്നിവരാണ് ഉപദേശകസമിതി അംഗങ്ങൾ. മറ്റു ഭാരവാഹികൾ: ഷാഫി തായാട്ടിൽ, അമീൻ പി.പി (വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ), ഹാഷിം സി.പി, ശിഹാബുദ്ദീൻ കെ.വി(ജോ. സെക്രട്ടറിമാർ), സ്വാലിഹ് എസ്.(ജോ. ട്രഷറർ). എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ: യാസിർ എം.കെ, ശംസുദ്ദീൻ കെ.വി, ഫൈസൽ കെ.പി, റഊഫ് എം.എസ്, സെലി കെ.സി, തൗഫീഖ് പി, റിയാസ് ടി.സി, ഗഫൂർ സി.പി, കാസിം കെ.വി, സലാം വി.പി, ഇർഷാദ് കെ.പി, അലി അഷ്കർ സി.വി, മുജീബ് പൂതേരി. പ്രാദേശിക കോർഡിനേറ്റർമാർ: അബ്ദുറഹ്മാൻ എൻ.പി, ഇസ്മായിൽ പി, അൻവർ കക്കിടി, വാഹിദ് കെ.പി, ഹുസൈൻ പൂതേരി, കാസിം എസ്.
