Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 Nov 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 7:08 AM IST

    ക​ട​യ്ക്ക​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ഫോ​റ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍

    ക​ട​യ്ക്ക​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ഫോ​റ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം 2025-26 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സു​രേ​ഷ് ഉ​ദ​യ​ഗി​രി​യെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സു​ധീ​ർ ഇ​ള​മ്പ​ഴ​ന്നൂ​രി​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഫ​ർ മു​ക്കു​ന്ന​ത്തി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. വൈ.​എ. റ​ഹീം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​വാ​സി യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ഫ​രീ​ദ് പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബു​നൈ​സ് കാ​സിം, സി​ബി ബൈ​ജു (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), റ​ഹീം ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, ബൈ​ജു ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ഷം​നാ​ദ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, സ​ഫീ​ര്‍ ഖാ​ന്‍ തൊ​ളി​ക്കു​ഴി (ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ​മാ​ർ), ര​ശ്മി സു​ന്ദ​രേ​ശ​ൻ, ഷെ​റി​ൻ തു​ട​യ​ന്നൂ​ർ, റൂ​ബി​യ സു​ധീ​ർ(​മീ​ഡി​യ വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. റി​യാ​ദ് ക​ട​യ്ക്ക​ല്‍, സൈ​ഫ് കു​മ്മി​ള്‍, ഷാ​ജി​ലാ​ല്‍ ക​ട​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഫീ​ർ ഖാ​ന്‍ ചി​ത​റ, സ​ജീ​വ് കു​മ്മി​ള്‍, സു​രേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ ക​ട​യ്ക്ക​ല്‍, സി​യാ​ദ് മു​ക്കു​ന്നം, ഹി​ജാ​സ് ന​ജീം, ഷാ​ന്‍ ചാ​വ​രു​കു​ന്ന്, ഷാ​ജു​ലെ​ൻ​സ് മ​ണ​ലു​വ​ട്ടം, നി​സാം പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, ബി​ന്ദു​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

