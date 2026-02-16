Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Feb 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 7:20 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ​ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ

    കാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​​ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാം
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ​ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പു​തു​താ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ചെ​യ്ത ന​മ്പ​ർ കാ​ർ ന​മ്പ​ർ​പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 16 മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി പു​തി​യ മോ​ഡ​ലി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്​ വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സാ​യി​രി​ക്കും​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    ത​സ്​​ജീ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഷാ​ർ​ജ, ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക്​ കാ​ർ​സ്​ ക്ല​ബ്, ത​സ്​​ജീ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ എ​ന്നീ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. കാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​മൂ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പൈ​തൃ​ക​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

