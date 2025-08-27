Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:05 AM IST

    എം.​ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​ച്ചി​​ന്​ പു​തി​യ പേ​ര്​

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്‍റാ​ണ്​ പു​തി​യ പേ​ര്​
    എം.​ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​ച്ചി​​ന്​ പു​തി​യ പേ​ര്​
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​രം​ഭ​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ചാ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ്​ ഹ്യു​മാ​​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്‍റ്​ (എം.​ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​ച്ച്) ഇ​നി മു​ത​ൽ പു​തി​യ പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടും.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ എ​സ്​​റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ പേ​ര്. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ്​ പേ​ര്​ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    എം.​ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​ച്ചി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. യു.​എ.​ഇ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും വി​ക​സ​നം, സാം​സ്കാ​രി​കം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, മ​തം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ എം.​ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​ച്ചി​ന്‍റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ല​ക്ഷ്യം.

    കൂ​ടാ​തെ, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധം, വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം, അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും എം.​ബി.​ആ​ർ.​സി.​എ​ച്ചി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ലേ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

