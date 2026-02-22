Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 7:12 AM IST

    അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്​ 2വി​ൽ പു​തി​യ പ​ള്ളി തു​റ​ന്നു

    അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്​ 2വി​ൽ പു​തി​യ പ​ള്ളി തു​റ​ന്നു
    ദു​ബൈ: ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ അ​ഫേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ചാ​രി​റ്റ​ബ്​​ൾ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്​ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ (ഐ.​എ.​സി.​എ.​ഡി) ദു​ബൈ അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്​ 2 വി​ൽ പു​തി​യ പ​ള്ളി തു​റ​ന്നു. 700 പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രും 150 സ്ത്രീ​ക​ളും അ​ട​ക്കം 850 വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​രാ​ധ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്​ പ​ള്ളി​ക്കു​ള്ള​ത്. അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്​ 2വി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ്​ പ​ള്ളി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഹാ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ലം, മി​നാ​രം, ക​വാ​ടം എ​ന്നി​വ​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ കെ​ട്ടി​ടം. അം​ഗ​ശു​ദ്ധി (വു​ളു) വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം, പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച പ​ള്ളി​യി​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ ശ​ബ്​​ദ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്​. ഊ​ർ​ജ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള വെ​ളി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ദു​ബൈ​യു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മ​റ്റു സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും പ​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - New mosque opens in Al Barsha South 2
