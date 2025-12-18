Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 7:05 AM IST

    റാ​ക് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പു​തി​യ വി​വാ​ഹ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം

    റാ​ക് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പു​തി​യ വി​വാ​ഹ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ഡി​യോ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ്
    റാ​ക് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പു​തി​യ വി​വാ​ഹ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സി​വി​ല്‍-​വി​വാ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ‘സ്മാ​ര്‍ട്ട്’ ആ​ക്കി റാ​ക് കോ​ട​തി. ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്ക് ജ​ഡ്ജി​യു​മാ​യി വി​ഡി​യോ ലി​ങ്ക് വ​ഴി സി​വി​ല്‍ വി​വാ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് റാ​ക് കോ​ട​തി​യി​ലെ വാ​സ്തെ​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ലെ പു​തി​യ സി​വി​ല്‍ വി​വാ​ഹ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ദൂ​ര​ത്തി​രു​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​രാ​റു​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കോ​ട​തി വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഖ​ത്രി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി ഓ​ഫ് ഫ​സ്റ്റ് ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ന്‍സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ദ​ര്‍വീ​ഷ്, ജ​ഡ്ജി താ​രി​ഖ് ജു​മാ, വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ള്‍, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്ക് ജ​ഡ്ജി​യു​മാ​യി വി​ഡി​യോ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ സി​വി​ല്‍ വി​വാ​ഹ ക​രാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഹാ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തു​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പേ​പ്പ​ര്‍ വ​ര്‍ക്കു​ക​ളും യാ​ത്ര​ക​ളും കു​റ​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സ​മ​യ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സം​രം​ഭം സ​ഹാ​യി​ക്കും. നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​യും ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - New Marriage Service Center at Rak Court
