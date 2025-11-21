Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഖോര്‍ഫക്കാനില്‍ പുതിയ സമുദ്ര സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം

    ഷാ​ര്‍ജ: സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഖോ​ര്‍ഫ​ക്കാ​നി​ല്‍ അ​ല്‍ ഖ​ല്‍ഖ​ലി മ​റൈ​ന്‍ റി​സ​ര്‍വ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും ഷാ​ര്‍ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി. സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ​യും സ​മു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളെ​യും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യോ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന് പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​കും​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ റി​സ​ര്‍വി​ന്‍റെ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പാ​റ, മ​ണ്ണ്, വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യോ മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക, സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ക, അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ റി​സ​ര്‍വി​നു​ള്ളി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും റോ​ഡു​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ര്‍മി​ക്കു​ക, വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് 1999ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ നി​യ​മ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ ലം​ഘി​ച്ചാ​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ളും വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​രും. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഷാ​ര്‍ജ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഇ​തി​ന്​​ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ​അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

