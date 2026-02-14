Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 14 Feb 2026 9:10 AM IST
    14 Feb 2026 9:10 AM IST

    യു.പി.എഫ് യു.എ.ഇക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

    യു.പി.എഫ് യു.എ.ഇക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
    സ​ഖ​റി​യ ഏ​ബ്ര​ഹാം (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഫി​ന്നി രാ​ജു (സെ​ക്ര​ട്ട​റി),

    വി​ൽ​സ​ൺ ബേ​ബി (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​പി.​എ​ഫ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​​ല​യേ​റ്റു. ഷാ​ർ​ജ വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി പാ​സ്റ്റ​ർ സ​ഖ​റി​യ ഏ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി പാ​സ്റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജു​കു​ട്ടി കെ.​വി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബ്ര​ദ​ർ ഫി​ന്നി രാ​ജു​വും ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തോ​മ​സ് മാ​ത്യു​വും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി വി​ൽ​സ​ൺ ബേ​ബി​യും ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ഫെ​ബി​ൻ ജീ​സ​സും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സ​ന്തോ​ഷ് ഈ​പ്പ​ൻ ആ​ണ്​ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ. ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി പാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സാം ​അ​ടൂ​ർ, റെ​ജി വ​ർ​ക്കി, ഡാ​നി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​മി​ത​രാ​യി.

    വി​നോ​ദ് ഏ​ബ്ര​ഹാം ആ​ണ്​ മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, ജ​യ്സ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ജെ​യിം​സ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രെ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​ര പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ ഡോ. ​കെ.​ഒ. മാ​ത്യു, ഡോ. ​വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, പാ​സ്റ്റ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​രും.

