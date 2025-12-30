Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം

    കി​ൻ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ മു​ത​ൽ നി​യ​മം ബാ​ധ​കം
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന, അം​ഗീ​കാ​രം, ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ല്‍, പു​ന​പ്പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഫെ​ഡ​റ​ല്‍, പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കും ഈ ​നി​യ​മം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി നി​ര്‍വ​ചി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഏ​കോ​പ​നം, സു​താ​ര്യ​ത, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, പൊ​തു പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഭാ​വി​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ല്‍ വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഭാ​വി​യി​ല്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു ദേ​ശീ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മ​ല്‍സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​മാ​യി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി സം​യോ​ജി​ക്കാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    കി​ന്‍ഡ​ര്‍ ഗാ​ര്‍ട്ട​ന്‍ മു​ത​ല്‍ 12ാം ത​രം വ​രെ ദേ​ശീ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന എ​ല്ലാ പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്കും ഈ ​നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രാ​ത്ത സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്കും നി​യ​മം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ നി​യ​മം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - New law to strengthen the education system
