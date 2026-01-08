Begin typing your search above and press return to search.
    സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമം

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക്​ 20 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ
    സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമം
    ദു​ബൈ: സ​സ്യ​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കി യു.​എ.​ഇ. പു​തി​യ സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക്​ 20 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​സ്യ​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണി​ത്.

    വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന 2002 ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ പ​ക​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം. ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ 22 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഈ ​നി​യ​മ​മാ​ണ്​ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ച​ര​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​പു​ല​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ്യാ​പാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ 30,000 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ 20ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല നാ​ല് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ അ​തി​ർ​ത്തി പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ വ​ഴി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ധു​നി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    new Lawregulategulfflora and fauna
    News Summary - New law to regulate trade in flora and fauna
