Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബാങ്കിങ്​, ഇൻഷുറൻസ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:30 AM IST

    ബാങ്കിങ്​, ഇൻഷുറൻസ്​ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ പുതിയ നിയമം

    text_fields
    bookmark_border
    • നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ പി​ഴ 10 മ​ട​ങ്ങ്​ വ​രെ വ​ർ​ധി​ക്കും
    • പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​
    ബാങ്കിങ്​, ഇൻഷുറൻസ്​ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ പുതിയ നിയമം
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ

    ദു​ബൈ: സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്, ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗൗ​ര​വ​വും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ പി​ഴ​ത്തു​ക 10 മ​ട​ങ്ങ്​ വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ​പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ.

    ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ‘സ​നാ​ദ​കി’​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നും പു​തി​യ നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​മി​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം അ​ന്തി​മ​മാ​യി​രി​ക്കും. ധ​ന ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള​ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പു​തി​യ നി​യ​മം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    റി​ക്ക​വ​റി പ്ലാ​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ, അ​ധി​ക മൂ​ല​ധ​നം ഇ​റ​ക്ക​ൽ, ബി​സി​ന​സ്​ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഘ​ട​ന​യി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ൽ, ഇ​ട​ക്കാ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യ​മി​ക്ക​ൽ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ്​ നേ​രി​ട്ട്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ, ല​യ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​യ​മം പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ടാ​കും.

    ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​നും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്​ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കാ​നും ക​രാ​റു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നോ ആ​സ്തി​ക​ളും ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നോ വി​ൽ​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:insurancebankingnew Lawinstitutions
    News Summary - New law for banking and insurance institutions
    Similar News
    Next Story
    X