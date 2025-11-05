മലയാളം മിഷൻ ദുബൈ ചാപ്റ്ററിന് പുതിയ ഭരണസമിതിtext_fields
ദുബൈ: മലയാളം മിഷൻ ദുബൈ ചാപ്റ്ററിനു പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നവംബർ രണ്ടിന് ബ്രൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്കൂൾ ദുബൈയിൽ നടത്തിയ വാർഷിക ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലായിരുന്നു പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപവത്കരണം.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് അംബുജം സതീഷ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ച പരിപാടിയിൽ നോർക്ക ഡയറക്ടർ ഒ.വി. മുസ്തഫ, പ്രവാസ ക്ഷേമ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ എൻ.കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ്, ലോക കേരളസഭ അംഗങ്ങളായ പ്രദീപ് തോപ്പിൽ, സർഗ റോയ്, ഓർമ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ഷോൺ, യുവ കലാസാഹിതി യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് ദാസ്, മലയാളം മിഷൻ ദുബൈ ആദ്യ കോഓഡിനേറ്റർ കെ.വി. സജീവൻ എന്നിവരും മറ്റു ഭാരവാഹികളും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. അധ്യാപകർക്കുള്ള ബാഡ്ജ് വിതരണം ഒ.വി. മുസ്തഫ, എൻ.കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികൾ അടക്കം 31 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയെയും യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു.
പുതിയ ഭാരവാഹികളായി വിനോദ് നമ്പ്യാർ (ചെയർമാൻ), അംബു സതീഷ് (വിദഗ്ധ സമിതി ചെയർപേഴ്സൻ), ജോജു പുതിയാണ്ടി (പ്രസിഡന്റ്), സർഗ റോയ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), സി.എൻ.എൻ. ദിലീപ് (സെക്രട്ടറി), സുനിൽ ആറാട്ടുകടവ് (ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി), സ്മിത മേനോൻ (കൺവീനർ), പ്രിയ ദീപു, സംഗീത സുമിത് (ജോയന്റ് കൺവീനർമാർ), നജീബ് (ഐ.ടി കോഓഡിനേറ്റർ), എം.പി. മുരളി (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
