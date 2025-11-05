Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:50 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി
    cancel
    camera_alt

    ജോ​ജു പു​തി​യാ​ണ്ടി (പ്ര​സി​.), സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ. ദി​ലീ​പ് (സെ​ക്ര​.), എം.​പി. മു​ര​ളി (ട്ര​ഷ​.)

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​നു പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ബ്രൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് സ്കൂ​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അം​ബു​ജം സ​തീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ, പ്ര​വാ​സ ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ, സ​ർ​ഗ റോ​യ്, ഓ​ർ​മ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷോ​ൺ, യു​വ ക​ലാ​സാ​ഹി​തി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ഭാ​ഷ് ദാ​സ്, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ആ​ദ്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​വി. സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ബാ​ഡ്ജ് വി​ത​ര​ണം ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ, എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം 31 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി വി​നോ​ദ് ന​മ്പ്യാ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), അം​ബു സ​തീ​ഷ് (വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ), ജോ​ജു പു​തി​യാ​ണ്ടി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), സ​ർ​ഗ റോ​യ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ. ദി​ലീ​പ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​നി​ൽ ആ​റാ​ട്ടു​ക​ട​വ് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ്മി​ത മേ​നോ​ൻ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), പ്രി​യ ദീ​പു, സം​ഗീ​ത സു​മി​ത് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), ന​ജീ​ബ് (ഐ.​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), എം.​പി. മു​ര​ളി (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam missiongulfnew governing bodyDubai Chapter
    News Summary - New Governing Committee for Malayalam Mission Dubai Chapter
    Similar News
    Next Story
    X