Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:18 AM IST

    റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ്തികൾക്കായി പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് അ​സ​റ്റ്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’ എ​ന്ന​താ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം
    റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ്തികൾക്കായി പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു ആ​സ്തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം. ‘ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് അ​സ​റ്റ്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ര​ജി​സ്ട്രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. യൂ​നി​യ​ൻ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച 2023ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ര​ജി​സ്ട്രി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നി​സ് ഹാ​ജി അ​ൽ​ഖൂ​രി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​കാ​ര്യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ർ​യം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​മീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​സ്തി രേ​ഖ​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും, തെ​ളി​വു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ലി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളും ഇ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsreal estateDigital PlatformUAE
    News Summary - New digital platform for real estate assets
    Similar News
    Next Story
    X