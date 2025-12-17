Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:13 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന്​ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    • -പ്രായപരിധി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം
    • -അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പാക്കും
    യു.എ.ഇയിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന്​ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ നഴ്​സറി, സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന്​ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധിയിലാണ്​ ​പ്രധാന മാറ്റം. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ കെ.ജി, ഗ്രേഡ്​ വൺ ക്ലാസുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന രീതി മാറും. പ്രവേശനം നേടുന്ന വർഷം ഡിസംബർ 31നകം നിശ്ചിത പ്രായം തികയുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. നിലവിൽ ഇത്​ ആഗസ്റ്റ്​ 31 ആയിരുന്നു.

    പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്​ പ്രി-കെ.ജി അഥവാ എഫ്​.എസ്​-1 ക്ലാസുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന്​ ഡിസംബർ 31നകം മൂന്ന്​ വയസ്സ്​ തികയണം. കെ.ജി-1 അല്ലെങ്കിൽ എഫ്​.എസ്​ 2 പ്രവേശനത്തിന്​ നാല്​ വയസ്സും കെ.ജി-2 അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ-1 പ്രവേശനത്തിന്​ അഞ്ചു വയസ്സും തികയണം. ഒന്നാം ഗ്രേഡിൽ (ഇയർ-2) ചേരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ ആറു വയസ്സ്​ തികഞ്ഞിരിക്കണം. ബ്രിട്ടീഷ്​, ഫ്രഞ്ച്​, യു.എസ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പാഠ്യപദ്ധതി തുടരുന്നവർക്കും ഈ പ്രായപരിധി ബാധകമാണ്​.

    ആഗസ്​റ്റ്​ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്​റ്റംബറിൽ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും നഴ്​സറികൾക്കുമാണ്​ പുതിയ നിയമം ബാധകമാകുക. ഏപ്രിലിൽ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള മാർച്ച്​ 31 എന്ന കട്ട്​ ഓഫ്​ തീയതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. പുതുതായി പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ മാത്രമായിരിക്കും ഇളവ്​ ലഭിക്കുക. നിലവിൽ പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളെ മാറ്റം ബാധിക്കില്ല. വിദേശത്തു നിന്ന്​ വരുന്നവർക്കും മറ്റ്​ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന്​ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വരുന്നവർക്കും അവർ അവസാനമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ക്ലാസിന്‍റെയും അകാദമിക യോഗ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുക.

    രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിനൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും പ്രവേശന നടപടികളിലെ അസമത്വം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ്​ പുതിയ പരിഷ്​കാരമെന്ന്​ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മുൻ കട്ട്​ ഓഫ്​ തീയതി അനുസരിച്ച്​ പ്രവേശനം നേടിയ മൂന്ന്​, നാല്​, അഞ്ച്​ വയസ്സിന്​ താഴേയുള്ള 39,000 കുട്ടികളുടെ പഠനിലവാരം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും നേരത്തെ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത്​ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന്​ വ്യക്​തമായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ പുതിയ പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ചത്​.

