    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 8:50 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി-​ദു​ബൈ പാ​ത​യി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​രു​ന്നു

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏറ്റവും വ​ലി​യ മാ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ഇവിടെ ഉയരും
    അ​ബൂ​ദ​ബി-​ദു​ബൈ പാ​ത​യി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​രു​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പും മി​റ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​​സും 247 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ 50 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ പു​തി​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​രു​ന്നു. താ​മ​സ​ത്തി​നൊ​പ്പം ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിലൊന്നും ഇവിടെ നിർമിക്കും. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ബി​സി​ന​സ്​ കോം​പ്ല​ക്സും ലോ​കോ​ത്ത​ര ഗോ​ൾ​ഫ്​ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​യി​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ദു​ബൈ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും 50 കി.​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം.

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പും മി​റ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​​സും 247 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി-​ദു​ബൈ ഹൈ​വേ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൽ മ​ർ​മൂ​റ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ വി​വി​ധ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ളും വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    മി​റ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്‌​സു​മാ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​ർ വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലും പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ എ.​ഡി പോ​ർ​ട്​​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​മ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന ഗ്രൂ​പ്പി​ന് പു​തി​യ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Abu DhabiGulf Newsduabicommunitynew shopping mall
