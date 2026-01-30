Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘മ​ൽ​ക്ക’​ക്ക് പു​തി​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 7:49 AM IST

    ‘മ​ൽ​ക്ക’​ക്ക് പു​തി​യ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മ​ൽ​ക്ക’​ക്ക് പു​തി​യ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (പ്ര​സി.), സു​നി​ല്‍ രാ​ജ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര.),

    വി​ചി കാ​ള​ത്തേ​രി (ട്ര​ഷ

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ‘മ​ൽ​ക്ക’ ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി​യും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഷാ​ർ​ജ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ യൂ​സ​ഫ് സ​ഗീ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു വി​ജ​യ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ യൂ​സ​ഫ് സ​ഗീ​റി​നെ ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (പ്ര​സി.), സു​നി​ല്‍ രാ​ജ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), വി​ചി കാ​ള​ത്തേ​രി (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​ര്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​രേ​ഷ് കോ​വി​ല്‍, ബി​ജു വി​ജ​യ്, വി​നീ​ത് എ​ട​ത്തി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 18 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​കു​മാ​ർ, വി​നീ​ത് ഇ​ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - New cast members for 'Malka'
    Similar News
    Next Story
    X