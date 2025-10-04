Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Oct 2025 9:03 AM IST
    date_range 4 Oct 2025 9:03 AM IST

    ദുബൈ-അബൂദബി റൂട്ടിൽ പുതിയ ബസ്​ സർവിസ്​

    അ​ൽ​ഖൂ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​ബി.​ഇ​സെ​ഡ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​ണ് പു​തി​യ റൂ​ട്ട്
    ദുബൈ-അബൂദബി റൂട്ടിൽ പുതിയ ബസ്​ സർവിസ്​
    ദു​ബൈ: യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ദു​ബൈ-​അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ബ​സ് റൂ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). അ​ൽ​ഖൂ​സ് ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി എം.​ബി.​ഇ​സെ​ഡ്​ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​ണ് പു​തി​യ റൂ​ട്ട്. 25 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ചാ​ർ​ജ്. ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​ട​യി​ൽ സ്​​റ്റോ​പ്പി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ്. ആ​ഴ്​​ച​യി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും അ​ൽ​ഐ​നി​ലും സേ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ക​മ്പ​നി​യാ​യ കാ​പി​റ്റ​ൽ എ​ക്സ്​​പ്ര​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഇ​ട​വി​ട്ടാ​ണ്​ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ബ​സി​ന്‍റെ ന​മ്പ​റോ മ​റ്റു വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. നോ​ൽ​കാ​ർ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും കാ​ർ​ഡും കാ​ഷും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ദു​ബൈ​ക്കും ഷാ​ർ​ജ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി ആ​ർ.​ടി.​എ പു​തി​യ ബ​സ്​ റൂ​ട്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ 308 ​എ​ന്ന റൂ​ട്ട് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​ഡി​യം ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നും ഷാ​ർ​ജ ജു​ബൈ​ൽ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​രു എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ദി​വ​സ​വും ഏ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ധാ​രാ​ളം പേ​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​യ്​ ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വ​ൺ​വേ യാ​ത്ര​ക്ക്​ നി​ര​ക്ക് 12 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മെ​ട്രോ, ട്രാം, ​സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത രീ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​സി​റ്റി ബ​സ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

