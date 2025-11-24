Begin typing your search above and press return to search.
    24 Nov 2025 6:56 AM IST
    24 Nov 2025 6:56 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം

    30.2 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ബ​ജ​റ്റി​നാ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ​ദു​ബൈ: അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​ന്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, സു​ര​ക്ഷ, നീ​തി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ 30.2 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വും 329.2 ശ​ത​കോ​ടി വ​രു​മാ​ന​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 99.5 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. വ​രു​മാ​നം 107.7 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​വും. പൊ​തു​ക​രു​ത​ൽ ധ​നം അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​ക്കു​മാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 48 ശ​ത​മാ​നം. ബ​ജ​റ്റി​ന്‍റെ 28 ശ​ത​മാ​നം നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷ, നീ​തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ 18 ശ​ത​മാ​ന​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​റ്​ ശ​ത​മാ​ന​വും നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി.​ഡി.​പി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്ക​ൽ, അ​ടു​ത്ത പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന്​ ന​ഗ​ര സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ​യെ മാ​റ്റു​ക എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ്ഥി​ര​ത​യും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കാ​നും ബ​ജ​റ്റ്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ചെ​ല​വി​ന്‍റെ നാ​ലി​ൽ ഒ​ന്ന്​ ഭാ​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്​ ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മം, ജ​ന​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ന്നും ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

