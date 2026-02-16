Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Feb 2026 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 6:37 AM IST

    അ​ൽ ഖു​ദ്റ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ പാ​ലം തു​റ​ന്നു

    700 മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ നീ​ളം
    അ​ൽ ഖു​ദ്റ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ പാ​ലം തു​റ​ന്നു
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഖു​ദ്റ സ്ട്രീ​റ്റും ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ബി​ൻ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റും ചേ​രു​ന്ന ഇ​ന്‍റ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ബ്രി​ഡ്ജ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി.

    ഏ​താ​ണ്ട്​ 700 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​ലം അ​ൽ ഖു​ദ്റ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ ഇ​രു​ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ.​ടി.​എ എ​ക്സ്​ എ​കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ൽ മ​റാ​ബി​യ അ​ൽ അ​റേ​ബി​യ​യു​ടെ​യും ദു​ബൈ സ്റ്റു​ഡി​യോ സി​റ്റി​യു​ടെ​യും ഇ​ന്‍റ​സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്​​ച ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പാ​ല​വു​മാ​യി പു​തി​യ പാ​ല​ത്തെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മീ​പ​ത്തെ താ​മ​സ, വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട്​ നാ​ല്​ ല​ക്ഷം താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഈ ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ പാ​ലം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

