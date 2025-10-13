Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:28 AM IST

    അഗ്​നിരക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ പുതിയ അതോറിറ്റി

    ‘ഫെ​ഡ​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​’ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ു
    അഗ്​നിരക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ പുതിയ അതോറിറ്റി
    ദു​ബൈ: അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. ഫെ​ഡ​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​ന്നു​പേ​രി​ട്ട വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ലി അ​ൽ സാ​യി​ഗി​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കും നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്​ ക​മാ​ൻ​ഡി​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നാ​ഷ​ന​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക്കും പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ്​ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​തോ​റി​റ്റി നേ​രി​ട്ട്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    നി​യ​മ​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വ​കു​പ്പി​നു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക.

    ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​യും ചെ​യ്യും. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ചി​കി​ൽ​സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ​അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ദേ​ശീ​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര, ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണി​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. തീ​പി​ടി​ത്ത​വു​മാ​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, മോ​ക്​ ഡ്രി​ല്ലു​ക​ൾ, സം​യു​ക്ത അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ വ​കു​പ്പ്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

