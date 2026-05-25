    Posted On
    date_range 25 May 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 7:19 AM IST

    ഷാർജയിൽ പുതിയ അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ നിർമിക്കും

    18.3 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ നിക്ഷേപം • 24,00 കുട്ടികൾക്ക്​ പഠനാവസരം ലഭിക്കും​
    ഷാർജയിൽ പുതിയ അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഷുറൂഖും സനം ഗ്രൂപ്പും കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നു

    ഷാർജ: അമേരിക്കൻ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന, നൂതന സൗകര്യങ്ങളോട്​ കൂടിയ പുതിയ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഷാർജ നിക്ഷേപ, വികസന അതോറിറ്റി (ഷുറൂഖ്​) സനം ഗ്രൂപ്പുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ഷാർജ സസ്റ്റയ്​നബിൾ സിറ്റിയിലാണ്​ പുതിയ സ്കൂൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്​. 35 വർഷത്തെ കരാറിന്​ കീഴിൽ ഉമ്മു ഫനൈൻ/അൽ റുഖ അൽ ഹംറ പ്രദേശത്ത്​ ഷുറൂഖിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 29,275 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ്​ സ്കൂൾ നിർമിക്കുക​. നഴ്​സറി മുതൽ 12ാം ക്ലാസ്​ വരെ ഏകദേശം 2435 വിദ്യാർഥികളെ ഉൾകൊള്ളാൻ പുതിയ കാമ്പസിന്​ കഴിയും. പദ്ധതിയിലൂടെ വരും വർഷങ്ങളിൽ 18.3 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട്​ കൂടിയ ക്ലാസ്​ റൂമുകൾ, സയൻസ്​ ആൻഡ്​ ടെക്​നോളജി ലബോറട്ടറികൾ, ​റോബോട്ടിക്സ്​ ആൻഡ്​ എൻജിനീയറിങ്​ ലാബുകൾ, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ്​ മേക്കർ സ്​പേസുകൾ, വിത്യസ്ത അക്കാദമിക ഘട്ടങ്ങളെ ഉൾകൊള്ളുന്ന മൂന്ന്​ ലൈബ്രറികൾ എന്നിവ കാമ്പസിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ്​​.

    കൂടാതെ ആർട്​സ്​ സ്റ്റുഡിയോകൾ, ഓപ്പൺ ലേണിങ്​ ഹബുകൾ, ബ്ലാക്ക്​ ബോക്സ്​ തിയേറ്റർ, അക്കാദമിക പഠനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ സർഗാത്​മകത, സഹകരണം, സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി 500 സീറ്റുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ്​ ഹാൾ എന്നിവയും കാമ്പസിൽ നിർമിക്കും. നഴ്​സറി കുട്ടികൾക്ക്​ മാത്രമായുള്ള പ്രത്യേക മേഖലകൾ, സുരക്ഷ നടപടികൾ, കൗൺസിലിങ്​ ഓഫിസുകൾ, തെറാപ്പി, സെൻസറി റൂമുകൾ, സ്​പെഷ്യലൈസ്​ഡ്​ ക്ലിനിക്കുകൾ എന്നിവയും വികസിപ്പിക്കും. അതോടൊപ്പം കായിക പഠനത്തിനായി ഇൻഡോർ സ്​പോർട്​സ്​ ഹാൾ, ഫുട്​ബാൾ പിച്ച്​, സ്വിമ്മിങ്​ പൂളുകൾ, റൂഫ്​ ടോപ്പ്​ വിനോദ സ്ഥലങ്ങൾ, കാൽനട പാതകൾ, ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നിവയും കാമ്പസിലുണ്ടാകും. ഷുറൂഖ്​ സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ്​ ഉബൈദുൽ ഖസീറിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷുറൂഖ്​ ചീഫ്​ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ ഓഫിസർ യൂസഫ്​ അൽ മുതവ്വയും സനം ഗ്രൂപ്പ്​ വൈസ്​ ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ ഡോ. സുലൈമാൻ താരിഖുൽ അബ്​ദുൽ ജാദറുമാണ്​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​. എമിറേറ്റിലെ മുൻനിര റസിഡൻഷ്യൽ കമ്യൂണികളിലൊന്നായ ഷാർജ സസ്റ്റയിനബിൾ സിറ്റിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ സ്കൂൾ വികസന പദ്ധതി കരുത്തേകും. ഷാർജയിൽ വളർന്നുവരുന്ന കമ്യൂണിറ്റികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ഷുറൂഖിന്‍റെ നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പദ്ധതിയെന്ന്​ അൽ മുതവ്വ പറഞ്ഞു. പരിപൂർണമായ റസിഡൻഷ്യൽ കമ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ വിദ്യാഭ്യാസം. സ്കൂൾ കുടുംബങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയും ജീവിത നിലവാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

