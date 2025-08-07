Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാ​മൂ​ഹി​ക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 8:10 AM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​​ വേ​ഗം​കൂ​ട്ടാ​ൻ പു​തി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും താ​ങ്ക്യൂ ഫോ​ർ യു​വ​ർ ഗി​വി​ങ്​ ടീ​മും ത​മ്മി​ൽ കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​​ വേ​ഗം​കൂ​ട്ടാ​ൻ പു​തി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    cancel
    camera_alt

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യും താ​ങ്ക്യൂ ഫോ​ർ യു​വ​ർ ഗി​വി​ങ് ടീ​മും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം

    ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക മു​ഖ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്കം ന​ൽ​കാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​​റേ​റ്റ്​ ഓ​ഫ്​ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ്​ ഫോ​റി​നേ​ഴ്​​സ്​ അ​ഫേ​ഴ്​​സും (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) താ​ങ്ക്യൂ ഫോ​ർ യു​വ​ർ ഗി​വി​ങ്​ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീ​മും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​രു ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ട​റി​ലെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​വ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗാ​നം സാ​യി​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ഇ​വും താ​ങ്ക്യൂ ഫോ​ർ യു​വ​ർ ഗി​വി​ങ്​ ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി സ്ഥാ​പ​ക​നും ത​ല​വ​നു​മാ​യ സെ​യ്​​ഫ് അ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​മീ​റു​മാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. സ​ന്തോ​ഷ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​യെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​ല​ക്ഷ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ അ​വൈം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്നും മാ​തൃ​ക കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സെ​യ്​​ഫ് അ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​മീ​റും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക, ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചാ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsalliancecommunity service
    News Summary - New alliance to accelerate community service
    Similar News
    Next Story
    X