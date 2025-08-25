Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:27 AM IST

    "വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്ക​ണം"; അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്ക​ണം; അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​
    ദു​ബൈ: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ആ​ശം​സ​ക​ളും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ട​ക്കം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത്​ കു​റി​പ്പി​ട്ട​ത്. നാ​ളെ പു​തി​യ സ്​​കൂ​ൾ വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം 10ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക്ലാ​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ തു​ട​ക്കം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ന​ന്മ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​മു​ള്ള​താ​ണ്. അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ഊ​ർ​ജ​വും ആ​വേ​ശ​വും സ​ജീ​വ​ത​യും നി​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട്​ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും മ​ന​സ്സും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും വി​ശാ​ല​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ട്​ നി​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലും മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രു​മെ​ന്നും ​ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​റി​വ് നി​റ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജി​ജ്ഞാ​സ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ക​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​ശം​സി​ച്ചാ​ണ്​ കു​റി​പ്പ്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

