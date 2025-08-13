Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നാദ്​ അൽ ഹമറിൽ 850 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുതിയ പാത

    റാസൽഖോർ റോഡിൽ നാദ്​ അൽ ഹമർ ഇന്‍റർസെക്ഷൻ വരെയുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗകരമാവും
    നാദ്​ അൽ ഹമർ ഇന്‍റർസെക്ഷനിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പുതിയ റോഡ്​ നിർമാണം

    ദുബൈ: നാദ്​ അൽ ഹമർ ഇന്‍റസെക്ഷനിൽ 850 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുതിയ റോഡ്​ നിർമാണം ആരംഭിച്ച്​​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). റാസൽ ഖോർ റോഡിൽ നിന്ന് നാസർ ബിൻ ലൂത്താ മോസ്കിന്​ സമീപം​ നാദ്​ അൽ ഹമർ ഇന്‍റർസെക്ഷൻ വരെയുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. ഇത്​ കൂടാതെ അൽ റെബാത്ത്​ സ്​ട്രീറ്റിൽ നിന്ന്​ നാദ്​ അൽ ഹമറിലേക്കായി​ ഇടത്തോട്ട്​ തിരിയുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി സ്​റ്റോറേജ്​ ലൈൻ വീതി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

    നിർമാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഈ റോഡിന്‍റെ ശേഷി 33 ശതമാനം വർധിക്കും. നിലവിൽ ​ മണിക്കൂറിൽ 4,800 വാഹനങ്ങൾക്കാണ്​ ഒരേ സമയം ഇതുവഴി കടന്നുപോകാനാകുക. പുതിയ പാത വരുന്നതോടെ ഇത്​ 6,800 ആയി ഉയരും. ഇതു വഴി തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്ര സമയത്തിൽ 27 ശതമാനം വരെ കുറവ്​ വരും. അതായത്​ ​ 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന്​ 11 മിനിറ്റായി യാത്ര സമയം കുറയുമെന്ന്​​​ ആർ.ടി.എ വ്യക്​തമാക്കി.

    പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനും പ്രധാന ഇടനാഴികളിലൂടെ റോഡ്​ ശ്രംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ പദ്ധതി. വേനൽകാല വിപുലീകരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന റോഡ്​ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ്​ അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകും. മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക റോഡ്​ ശ്രംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഗതാഗത നീക്കവും സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുകയുമാണ്​ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. റാശിദിയ, ഖിസൈസ്​, ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നിവക്ക്​ ചുറ്റുമുള്ള താമസക്കാർക്ക്​ പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്​ പുതിയ റോഡ് ഏറെ​ പ്രയോജനകരമാവും.

