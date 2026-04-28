    Posted On
    date_range 28 April 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 1:10 PM IST

    ‘നെസ്​റ്റോ പായസ റാണി’യെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    പ്രവാസി മലയാളിയായ ഷറഫ ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ്​ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം
    ദുബൈ: വിഷു ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇയിലെ പായസ റാണിമാരെ കണ്ടെത്താൻ നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ്​ നടത്തിയ ‘നെസ്​റ്റോ പായസ ക്വീൻ’ മത്സരത്തിന്​ ആവേശകരമായ സമാപനം.

    ശനിയാഴ്ച ഷാർജയിലെ നെസ്​റ്റോ മിയ മാളിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി ഷറഫ ഷറഫുദ്ദീൻ ‘നെസ്​റ്റോ പായസ റാണി’യായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    വി.പി ജസീന രണ്ടാം സ്ഥാനവും അർഷിദ സമദ്​ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. വിജയികൾക്ക്​ യഥാക്രമം 2000, 1500, 1000 ദിർഹം മൂല്യം വരുന്ന നെസ്​റ്റോ ഗിഫ്​റ്റ്​ വൗച്ചറുകൾ ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു.

    യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മത്സരത്തിനായി മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 150 പേരിൽ നിന്ന്​ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 പേരാണ്​ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട്​ മിയാ മാളിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വേറിട്ട രുചികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്​.

    ഷെഫ്​ നസറുദ്ദീൻ (ദി റെസ്​റ്റോമാസ്റ്റർ, ചീഫ്​ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കൺസൽട്ടന്‍റ്​), നിതിൻ രാജ്​ (നെസ്​റ്റോ മിയമാൾ ഹോട്ട്​ ​ഫുഡ്​ ഷെഫ്​) എന്നിവരായിരുന്നു വിധി കർത്താക്കൾ. മത്സരാർഥികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന്​ ​തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന 500 മില്ലി ഗ്രാം പായസത്തിന്‍റെ രുചി, അവതരണ മികവ്, പാചകക്കുറിപ്പിലെ വേറിട്ട ശൈലി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ പായസ റാണിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്​.

    TAGS:nestowinnersu.a.e
    News Summary - Nesto Payasa Rani’ winners announced
