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    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 9:23 AM IST

    നെസ്റ്റോ സ്മാർട്ട് ലിവിങ്​ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി

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    പ്രീമിയം ടെക്‌നോളജി ഉൽപന്നങ്ങൾ വൻ വിലക്കുറവിൽ
    നെസ്റ്റോ സ്മാർട്ട് ലിവിങ്​ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി
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    ‘സ്മാർട്ട് ലിവിങ്​’ കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള ഫ്ലയറുകൾ നെസ്​റ്റോ അധികൃതർ പുറത്തിറക്കുന്നു

    ദുബൈ: പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ നെസ്റ്റോയിൽ ജൂലൈ 30 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 30 വരെ ഒരു മാസം നീളുന്ന ‘സ്മാർട്ട് ലിവിങ്​’ കാമ്പയിന്​ തുടക്കമായി. ആധുനിക ജീവിതശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രീമിയം ടെക്‌നോളജി ഉൽപന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് ഈ കാമ്പയിനിലൂടെ നെസ്റ്റോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഡി.എസ്.എൽ.ആർ കാമറകൾ, ട്രാവൽ ആൻഡ്​ ആക്ഷൻ ക്യാമറകൾ, പ്രീമിയം സ്പീക്കറുകൾ, പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, എൽ.ഇ.ഡി ടിവികൾ, മറ്റ് ആധുനിക ഗാഡ്ജറ്റുകൾ തുടങ്ങി യ പ്രീമിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രത്യേക ഓഫറുകളോടെ ലഭ്യമാകും. അജ്മാൻ മുശ്​രിഫ്, ബുതീന, മുവൈല, ബുർജ് നഹാർ, അൽ നഹ്‌ദ ദുബൈ, നാദ് അൽ ഹമർ, ജെ.വി.സി, മിയാ മാൾ, മദീന മാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നെസ്റ്റോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലാണ് ഈ ഓഫറുകളുള്ളത്​.

    സ്​മാർട്ട്​ ടെക്​നോളജിയെ പിന്തുടരുന്നവർക്കും ഗാഡ്ജറ്റ്​ പ്രേമികൾക്കും മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നെസ്റ്റോ സ്മാർട്ട് ലിവിങ്​ കാമ്പയിൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക വിനോദ, വിജ്ഞാന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നെസ്റ്റോ മിയാ മാളിൽ പ്രമുഖർ നയിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ്​ വീഡിയോഗ്രാഫി വർക്ക്‌ഷോപ്പും വിന്റേജ് കാമറകളുടെ പ്രദർശനവും നടന്നിരുന്നു.

    ഷഹീം മുത്തലിബ് (ഡിപാർട്​മെന്റ് ഹെഡ്), യാസർ (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപാർട്​മെന്റ് ബയർ), അൻവർ (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപാർട്​മെന്റ് ബയർ), ആഷിഖ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപാർട്​മെന്റ് ബയർ), ഷമീർ (നെസ്റ്റോ ജനറൽ മാനേജർ), ഷറഫുദ്ദീൻ (ഡിപാർട്​മെന്റ് മാനേജർ) എന്നിവർ കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രത്യേക ഫ്ലയറുകൾ പുറത്തിറക്കി.

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    TAGS:DubainestoUAE
    News Summary - നെസ്റ്റോ സ്മാർട്ട് ലിവിങ്​ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി
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