Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനേപ്പാളിലേക്ക് 83 ടൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 8:02 AM IST

    നേപ്പാളിലേക്ക് 83 ടൺ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയച്ച് യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    നേപ്പാളിലേക്ക് 83 ടൺ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയച്ച് യു.എ.ഇ
    cancel
    camera_alt

    നേപ്പാളിലേക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി അധികൃതർ

    അബൂദബി: മഹാദുരന്തത്തിൽ വലയുന്ന നേപ്പാളിലേക്ക് 83 ടൺ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളയച്ച് യു.എ.ഇ. യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി വഴിയുള്ള സഹായവുമായി പ്രത്യേക വിമാനം കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തി. പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാകാൻ ഭക്ഷണം, പാർപ്പിട സാമഗ്രികൾ, മറ്റ് അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത്.

    ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നേപ്പാളിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ധാരാളം പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വൻനാശനഷ്ടങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്‌യാന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച 10 കോടി യു.എസ് ഡോളറിന്‍റെ സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം പഴയപടിയാകാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കും.

    യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസിയും നേപ്പാളിലെ യു.എ.ഇ എംബസിയും പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അർഹരായവരിലേക്ക് ഉടൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nepalUAEemergency relief
    News Summary - Nepal, emergency relief supplies, UAE,
    Similar News
    Next Story
    X