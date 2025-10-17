നീറ്റ്/ജെഇഇ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്

Begin typing your search above and press return to search.
17 Oct 2025
17 Oct 2025
നീറ്റ്/ജെഇഇ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്text_fields
News Summary - NEET/JEE Aptitude Test
ദുബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഡോക്ടർമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോപ്പ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ നീറ്റ്/ജെഇഇ പോലുള്ള ദേശീയതല പ്രവേശന പരീക്ഷകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി SCI-SAT (Science Scholastic Aptitude Test) സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഒക്ടോബർ 18ന് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്ക് നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് പ്രഫഷനലുകൾ നയിക്കുന്ന ഏഴുദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പരീക്ഷക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ നമ്പറുകളിലേക്ക് വാട്സാപ് മെസേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്: +91 9048832200, +91 9645702200.
