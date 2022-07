'നീറ്റ്​' ചോദ്യപേപ്പർ മാറ്റം: മന്ത്രിമാർക്കും എം.പിമാർക്കും പരാതി നൽകി നിയമവഴിയും ആലോചിക്കുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദുബൈ/ദോഹ: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ 'നീറ്റിന്​​' ഗൾഫിലെ സെൻററുകളിൽ ഇന്ത്യയിലേതിൽനിന്ന്​ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചതിൽ നടപടിയും ഇടപെടലും ആവശ്യപ്പെട്ട്​ നോർക്ക പ്രതിനിധികൾ സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി, എം.പിമാർ എന്നിവർക്ക്​ കത്തെഴുതി. ഖത്തറിൽനിന്ന് നോർക്ക ഡയറക്ടർ സി.വി. റപ്പായിയാണ്​ ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു, ആരോഗ്യമ​ന്ത്രി വീണാജോർജ്​, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്​ എം.പി എന്നിവർക്ക്​ കത്തെഴുതിയത്​. പാർലമെന്‍റിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റെയും നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ്​ ഏജൻസിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുമെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്​ എം.പി ഉറപ്പുനൽകിയതായി അദ്ദേഹം 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമ​'ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. ദുബൈ, ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിഷയത്തിൽ ഇട​പെടൽ തേടി അധികൃതരെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്​. വിവിധ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലെ രക്ഷിതാക്കൾ​ നിയമസാധുത പരിശോധിച്ച്​ ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്​​. യു.എ.ഇയിലെ ചില രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ചേർന്ന്​ വിഷയം എം.പിമാരായ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ്​ ബഷീർ എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില കൂട്ടായ്മകൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക്​ നിയമപോരാട്ടത്തിന്​ പിന്തുണയുമായും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയെ വിഷയം ധരിപ്പിക്കുമെന്ന്​ എം.പിമാർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി ദുബൈയിലെ പരിശീലനസ്ഥാപനമായ യുനീക്​ വേൾഡ്​ പ്രതിനിധി 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമ'ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി ഫയൽ ചെയ്യാനും രക്ഷിതാക്കൾ അഭിഭാഷകരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അ​ദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂലൈ​ 17ന്​ ഇന്ത്യയിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുമായി നടന്ന 'നീറ്റ്​' പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്​ ആരോപണമുയർന്നത്​. ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെന്‍ററുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ്​ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ​ഉത്തരസൂചിക ഓൺലൈൻവഴി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ്​ ഇന്ത്യയിലെയും ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലെ സെന്‍ററുകളിലും ഉപയോഗിച്ച ചോദ്യ​പേപ്പറുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടെന്ന്​ വിദ്യാർഥികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്​. തുടർന്ന്​, അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച്​ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനായുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏകജാലക പരീക്ഷാസംവിധാനത്തിലെ വിവേചനമായാണ്​ ​രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്​. മാർക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ റാങ്ക്​ നിർണയം എന്നതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യപേപ്പറിൽ പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ ഒരേ മാർക്ക്​ മാനദണ്ഡം എങ്ങനെ ബാധകമാവുമെന്നാണ്​ രക്ഷിതാക്കളുടെ ചോദ്യം. ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി എന്നതിനൊപ്പം നാട്ടിലെയും ഗൾഫിലെയും ചോദ്യപേപ്പർ കൂടുതൽ പേജുകളുമുണ്ട്​. ആറ്​ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലായി എട്ട്​ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്​ ഇത്തവണ നീറ്റ്​ പരീക്ഷ നടന്നത്​. ​

'NEET' question paper change: Complaints to ministers and MPs are being considered and legal recourse is being considered