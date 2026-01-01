Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 9:47 AM IST

    നാ​യ​നാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം

    നാ​യ​നാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം
    ഫു​ജൈ​റ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഫു​ജൈ​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​മ​ത് നാ​യ​നാ​ർ സ്മാ​ര​ക സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ടി​റ്റോ തോ​മ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്രി​ൻ​സ് തെ​ക്കു​ട്ട​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രെ​യും യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗം കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, സ്പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​ൻ​സ് തെ​ക്കു​ട്ട​യി​ൽ, കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​എ ഹ​ഖ്, ഫു​ജൈ​റ യൂ​ണി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി​റ്റോ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​മി​താ പ്ര​മോ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

