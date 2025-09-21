Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 21 Sept 2025 7:41 AM IST
    date_range 21 Sept 2025 7:41 AM IST

    ന​വ​രം​ഗ് ന​വ​രാ​ത്രി ഇ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ എ.​സി ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 21ന്​ ​തു​ട​ക്ക​മാ​കും. അ​ൽ നാ​സ​ർ ലീ​ഷ​ർ ലാ​ൻ​ഡ് ഐ​സ് റി​ങ്കി​ൽ രാ​ത്രി 8.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ തി​രി​തെ​ളി​യും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ 12 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത​രാം സു​ധ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്‌​ത ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഓ​ജ​സ് റാ​വ​ൽ, രാ​ജീ​വ് ശ്രു​തി, ജ​യ് ത​ക്ക​ർ, പ്രി​യ​ങ്കി പ​ട്ടേ​ൽ, രം​ഗ് ത​രം​ഗ് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ ക​ശ്യ​പ് സോം​പു​ര, സോ​യം ല​ഡ്‌​ക​യു​ടെ ധോ​ൽ മേ​ളം, ഡി​ജെ സ​ണ്ണി പ​ഞ്ചോ​ളി തു​ട​ങ്ങി അ​നേ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 18,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം പേ​രാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പു​തു​മ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ന​വ അ​നു​ഭ​വം ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മൂ​ലം നി​​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​യ​ൻ തോ​മ​സ് 0501400430.

