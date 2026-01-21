Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനൗ​ഷാ​ദ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:04 AM IST

    നൗ​ഷാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    നൗ​ഷാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    നൗ​ഷാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ജി.​സി.​സി നൗ​ഷാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്ന പേ​രു​ള്ള​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ) യു.​എ.​ഇ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി സം​ഹ​യി​ലെ അ​ൽ റ​ഹ്ബ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    യു.​എ.​ഇ നൗ​ഷാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് കി​ണ​റ്റു​ക​ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ജി.​സി.​സി നൗ​ഷാ​ദ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് പ​ള്ളി​വി​ള പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ജി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (കു​വൈ​ത്ത്), ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വി​ശ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, യു.​എ.​ഇ പ്ര​വി​ശ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ജി.​സി.​സി പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി, ജി.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന നൗ​ഷാ​ദ് മാ​ങ്ങോ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലം​കോ​ട്, ജി.​സി.​സി മു​ൻ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന നൗ​ഷാ​ദ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര, യു.​എ.​ഇ പ്ര​വി​ശ്യ ട്ര​ഷ​റ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് അ​ത്തോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രു​ടേ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും മെ​ഹ്ഫി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 10ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 100 ഓ​ളം നൗ​ഷാ​ദ്മാ​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfNaushad AssociationFamily Association
    News Summary - Naushad Association Family Association
    Similar News
    Next Story
    X