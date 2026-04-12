പ്രകൃതിയുടെ രസക്കൂടുകൾ
അബൂദബി സഅദിയാത്ത് ഐലൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഏപ്രിൽ മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ‘പ്രകൃതി മാസം’ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പൗരാണിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആധുനിക പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണിത്. വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, കുടുംബ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രചോദനാത്മകമായ സംഭാഷണ സെഷനുകൾ, ഹ്രസ്വ ഗൈഡഡ് ടൂറുകളും അനുഭവങ്ങളും, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് സെഷനുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പഠിക്കാനും അതുവഴി ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സന്ദർശകർക്കും അവസരമൊരുക്കുകയാണ്. അബൂദബി നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 61ാമത് വൈൽഡ്ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ദി ഇയർ പ്രദർശനം, പ്രകൃതി ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, വൈവിധ്യം, ദുർബലത എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അവാർഡ് നേടിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ശേഖരമാണ്. പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നിറയെ നിറങ്ങൾ, അവയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ, മൃതിയുടെ നെടുവീർപ്പുകൾ...
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകൃതി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരങ്ങളിലെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വന്യജീവികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അസാധാരണ നിമിഷങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ശക്തമായ ദൃശ്യ വിവരണം ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം സംരക്ഷണ പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതി വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നു.
അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും പഠിക്കാനുള്ള ഇടം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു കമ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് മ്യൂസിയം മദേഴ്സ് ക്ലബ്. ഗൈഡഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും രസകരമായ കുടുംബ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം, പ്രകൃതി ലോകം എന്നിവയുമായി ഇടപഴകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നൽകുന്നു, അതേസമയം കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ ജിജ്ഞാസ വളർത്തുകയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിന്തുണയുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുട്ടികൾ ചുറ്റിനടന്ന് കളിച്ച് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ‘ഒരു ദിനോസറിനെപ്പോലെ’, പ്രകൃതിദത്ത പാറ്റേണുകളിലേക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്കും അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന “സൺപ്രിന്റിങ്’, സസ്യങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ‘സസ്യങ്ങളുടെ മാജിക്’ എന്നിവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർണമായ ഒരു ഇന്ദ്രിയ ആഘോഷമായി നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സന്ദർശകരെയും ഭൂമിയെ കേട്ടും തൊട്ടും അറിയാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സന്ദർശകർക്ക് എർത്ത് വിഷിങ് ട്രീയിലും ഗ്രൂപ്പ് വേഡ് വാളിലും പങ്കെടുക്കാം.
മ്യൂസിയത്തിലെ ക്യൂറേറ്റർമാരും വിദഗ്ധരും മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രസകരമായ ആശയങ്ങൾ, കണ്ടെത്തലുകൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിടുന്ന പ്രതിമാസ മീറ്റിങുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് സയൻസ് കഫേ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. കഫേകളുടെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, സന്ദർശകർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും, പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും, ശാസ്ത്രത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു മാനം നൽകുന്നതുമായ തുറന്ന ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഈ പരിപാടി ഇടം നൽകുന്നു.‘അണ്ടർ ദി പിങ്ക് മൂൺ’ സൗണ്ട് തെറാപ്പി അനുഭവം പൂർണചന്ദ്രനോടനുബന്ധിച്ച് ധ്യാനത്തിന്റെയും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒരു പ്രത്യേക സായാഹ്നം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ബൗദ്ധിക ജിജ്ഞാസയും പഠനവും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടമെന്ന നിലയിൽ അബൂദബിയിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
‘സിറ്റി നേച്ചർ ചലഞ്ച്’ പരിപാടി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കഥപറച്ചിലിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ ‘കാച്ച് ദി ലൈറ്റ്’ പരിപാടി സന്ദർശകർക്ക് ജൈവവൈവിധ്യം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് യഥാർഥ ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് രാത്രികാല പ്രാണികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
മുതിർന്ന പൗരന്മാർ മരുഭൂമിയുമായും കടലുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഒരു ഇടം നൽകുന്നു, സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലമുറതലമുറ സംവാദത്തിലൂടെ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തലും പഠനവും സംയോജിപ്പിക്കുകയും സമൂഹ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സവിശേഷ അനുഭവമായി മാറുന്നു.
സ്കൂൾ സമയത്തിനു ശേഷമുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും രസകരമായ പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഒരു സംവേദനാത്മക ശാസ്ത്ര അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ‘ലിവിങ് ഫുഡ് വെബ് ചലഞ്ചിൽ’ പങ്കെടുക്കാം, ‘വയർലെസ് ഫിഷ് - യു.എ.ഇയിലെ മറൈൻ ലൈഫ്’ എന്നതിൽ സ്വന്തമായി സമുദ്രജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാം, ‘കാമഫ്ലേജ് ചലഞ്ചിൽ’ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി എങ്ങനെ സംയോജിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താം, ‘ഡെസേർട്ട് സർവൈവൽ’ എന്നതിൽ മൃഗങ്ങളുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകളുമായി പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ‘ടച്ച് ചലഞ്ച്: ഡിസ്കവർ നേച്ചർസ് സീക്രട്ട്സ്’ എന്നതിൽ സ്പർശനത്തിലൂടെ പ്രകൃതിയെ അനുഭവിച്ചറിയാം.
നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ ‘സ്റ്റോറി അവർ’ സെഷനുകൾ കുടുംബങ്ങളെ ദിവസത്തിന്റെ വേഗതയെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി, കുടുംബത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെയും രാത്രി ആകാശത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.
സസ്യങ്ങളുടെ മാന്ത്രികതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സസ്യങ്ങളെയും പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഒരു സംവേദനാത്മക അനുഭവമാണ്. യു.എ.ഇയിലെ തദ്ദേശീയവും പരിചയപ്പെടുത്തിയതുമായ സസ്യങ്ങളെ കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുകയും വേരുകൾ, ഇലകൾ, പുറംതൊലി എന്നിവ മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതവുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. സ്പർശനത്തിലൂടെയും നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആദ്യകാല ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ അനുഭവം സഹായിക്കുന്നു. തീർത്തും ഗവേഷണാത്മകമായ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, പാഴാക്കരുത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register