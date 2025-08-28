Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇന്ത്യക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:18 AM IST

    ഇന്ത്യക്ക്​ പ്രകൃതിവാതകം; അഡ്​നോകും ഇന്ത്യൻ ഓയിലും കരാറിൽ

    15 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ക​രാ​ർ, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ട​ൺ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​ ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം (എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി) എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ഡ്​​നോ​ക്​ ഗ്യാ​സും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. 15 വ​ർ​ഷം എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​റി​ലാ​ണ് ഇ​രു ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം അ​ഡ്​​നോ​ക്​ ഗ്യാ​സ്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ല​ക്ഷം ട​ൺ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും. 2029 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​ഡ്‌​നോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വാ​ങ്ങു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​യി ഇ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ മാ​റും.അ​ഡ്​​നോ​കി​ന്‍റെ ദാ​സ്​ ഐ​ല​ന്‍റ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ട​ണും റു​വൈ​സ്​ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ട​ണും അ​ട​ക്കം 2.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ട​ൺ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി​യാ​ണ്​ 2029 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഐ.​ഒ.​സി ​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക. 2022ൽ ​ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ന്റെ (സെ​പ) പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ സെ​പ ക​രാ​ർ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2022ൽ ​ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ്യാ​പാ​രം കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ്യാ​പാ​രം 5.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 50.5 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2030ഓ​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ്യാ​പാ​രം 100 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സെ​പ ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ച്ച്.​പി.​സി.​എ​ൽ), ഗെ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും അ​ഡ്​​നോ​ക്​ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.പു​തി​യ ക​രാ​ർ ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. 2030ഓ​ടെ മൊ​ത്തം ഊ​ർ​ജോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 15 ശ​ത​മാ​നം ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsnatural gasSign Agreementadnocindian oil
