Madhyamam
    2 Dec 2025 8:33 AM IST
    2 Dec 2025 8:33 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ രാ​ജ്യം; എ​ങ്ങും ആ​വേ​ശം

    വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ രാ​ജ്യം. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​നാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഡ്രോ​ണ്‍ ഷോ​ക​ളും ലൈ​റ്റ് ഷോ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ല​ക​ളു​മൊ​ക്കെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​ട​ക്കം ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​വും. ബ്ലൂ​വാ​ട്ടേ​ഴ്സ്, ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബു​ർ​ജ് അ​ൽ അ​റ​ബി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള 11,000 പ​താ​ക​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള ഫ്ലാ​ഗ് ഗാ​ർ​ഡ​നും ന​യ​നാ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​വും.

    ഹ​ജ​ർ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ലാ​ൻ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് സൈ​ൻ എ​ന്ന ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ ഹ​ത്ത സൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ധി കി​ട്ടി​യ​തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശം അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്ത്. നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി​ക്കൊ​പ്പം വാ​രാ​ന്ത്യ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2937 ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ് യാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ശി​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ട​വു​കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്ന പി​ഴ​ത്തു​ക​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ട​ക്കും. ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​യു​ന്ന​തോ ജീ​വ​നു​ക​ള്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ടു​ന്ന​തോ ആ​യ രീ​തി​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    യു.​എ.​ഇ പ​താ​ക​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി രാ​ജ്യ​സ്‌​നേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ഇ​തു​ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    ശ​രി​യാ​യ നി​റ​ത്തി​ലും അ​ള​വി​ലും വൃ​ത്തി​യി​ലും ഉ​ള്ള​താ​യ പ​താ​ക​ക​ള്‍ വേ​ണം ഉ​യ​ര്‍ത്തേ​ണ്ട​ത്. അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

