    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:44 AM IST

    നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ‘ക​രി​യ​ർ ​ഫ​സ്റ്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    • 750 ഒഴിവുകൾ
    • ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, പി.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, സി​യാ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ.

    ദു​ബൈ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​രി​യ​ർ മേ​ള​യു​മാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചാ​ണ്​ ‘ക​രി​യ​ർ-​ഫ​സ്റ്റ്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, പി.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, സി​യാ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടു​ന്ന​വ​രെ ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന്​ ​ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്​ മേ​ള ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​പു​റ​മെ സ്​​റ്റോ​ർ കീ​പ്പ​ർ, റി​സ​പ്​​ഷ​നി​സ്റ്റ്, കാ​ഷ്യ​ർ, ഡ്രൈ​വ​ർ, ബ​സ്​ മോ​ണി​റ്റ​ർ, മെ​യി​ന്‍റ​ന​ൻ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 750ല​ധി​കം ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ നി​യ​മ​നം.

    താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഗൂ​ഗ്​​ൾ ഫോം ​വ​ഴി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 31വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കും. ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ക​രി​യ​ർ ഫ​സ്റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം. പ്ര​മു​ഖ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്നേ ദി​വ​സം അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തു​ക. അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ്​ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്താ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗൂ​ഗ്​​ൾ ഫോം ​ല​ഭി​ക്കും.

