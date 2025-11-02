Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:28 AM IST

    ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​നം: ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഷോ

    ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​നം: ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഷോ
    ​ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​ന​മാ​യ നവ​ംബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ ദു​ബൈ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. രാ​ജ്യ​​ത്തി​ന്​ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​ടെ ചതുർവ​ർ​ണ വെ​ളി​ച്ചം വി​ത​റും. ബു​ർ​ജു​ൽ അ​റ​ബി​ന്​ സ​മീ​പം ഉ​മ്മു​ൽ സു​ഖെം ബീ​ച്ചി​ൽ പ​താ​ക​ക​ളു​ടെ​ പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്ര​ശി​ൽ​പി​ക​ളാ​യ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പ​താ​ക​ക​ൾ ബീ​ച്ചി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തും. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 31 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പ​താ​ക പൂ​ന്തോ​ട്ടം കാ​ണാ​നാ​വും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​ന​ത്തി​ന്​ പൊ​തു​അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മെ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​നം മു​ത​ൽ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ ‘ദേ​ശീ​യ മാ​സം’ സം​രം​ഭ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ മു​ന്നി​ന്​ രാ​വി​ലെ 11ന് ​ആ​ണ്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കും

    News Summary - National Flag Day: Drone show at Global Village
