Madhyamam
    U.A.E
    date_range 27 Oct 2025 11:35 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 11:35 AM IST

    ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ദി​നം; ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്​
    ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ദി​നം; ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും മു​ഴു​വ​ൻ താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. അ​ന്നേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ കൃ​ത്യം 11 മ​ണി​ക്ക്​ എ​ല്ലാ​വ​രും​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടും അ​തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​ന​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്​​ ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കും. പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്​​ന​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​ണം. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളോ മ​ങ്ങ​ലോ കീ​റ​ലോ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. തെ​രു​വി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ​താ​ക തൂ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത്​ ലം​ബ​മാ​യി തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്ക​ണം. ചു​വ​ന്ന ഭാ​ഗം മു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു​ മൂ​ന്നു നി​റ​ങ്ങ​ൾ താ​ഴേ​ക്കും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ദി​നം മു​ത​ൽ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നേ​ര​ത്തേ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ‘ദേ​ശീ​യ മാ​സം’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

