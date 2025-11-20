Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 20 Nov 2025 7:10 AM IST
    ദേ​ശീ​യ ദി​നം; ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം; ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ഈ​ദു​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി’​നെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ വി​പു​ല ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍. ഡി​സം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ​രേ​ഡി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ല്‍ ഖാസി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷ് റോ​ഡ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ല്‍ പ​ത്തു​വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രേ​ഡ്, മാ​ര്‍ച്ചി​ങ്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍, സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍, ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ളം​ബ​രം പ്രൗ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷ് പാ​ത ഇ​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്.

