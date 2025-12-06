Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:26 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:26 PM IST

    ദേശീയദിനം: ചൈൽഡ്​ സീറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച്​ ആർ.ടി.എ

    -26 ആശുപത്രികളിലായി 5,00 സീറ്റുകളാണ്​ വിതരണം ചെയ്തത്​
    ദേശീയദിനം: ചൈൽഡ്​ സീറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച്​ ആർ.ടി.എ
    ആർ.ടി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിൽ ചൈൽഡ്​ സീറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

    ദു​ബൈ: 54ാമത്​ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കായുള്ള കാർ സീറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). ഡിസംബർ ഒന്ന്​ മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള തീയതികളിലായി 26 ആശുപത്രികളിലെ 500 നവജാത ശിശുക്കൾക്കാണ്​ സീറ്റുകളാണ്​ വിതരണം ചെയ്തത്​. ‘ആദ്യ യാത്രയിലെ സുരക്ഷ’ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന വാർഷിക ക്യാമ്പയ്​നിന്‍റെ ആറാമത്​ എഡിഷനിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആസ്ഥാനം, യൂനിസെഫ്​, ദുബൈ ഹെൽത്ത്​ അതോറിറ്റി, മറ്റ്​ സ്വകാര്യ പങ്കാളികൾ എന്നിവരും ഭാഗമായിരുന്നു.

    ഗുണപരമായ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടരുന്നത്​ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന്​​ ആർ.ടി.എയുടെ ട്രാഫിക്​ ആൻഡ്​ റോഡ്​സ്​ ഏജൻസി ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ്​ അൽ സൈമി പറഞ്ഞു. ദുബൈയുടെ ഗതാഗത സുരക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്​ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനും തടസ്സമില്ലാത്തതും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ മുൻനിര നഗ​രമെന്ന്​ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണക്കുന്നതുമാണ്​ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ. സ്വകാര്യ മേഖലകളും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ദുബൈ സർക്കാറും തമ്മിലുള്ള സുസ്ഥിരമായ സഹകരണത്തിന്‍റെ മുൻനിര മാതകൃയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്​ ‘ആദ്യ യാത്രയിലെ സുരക്ഷ’ എന്ന ക്യാമ്പയ്​ൻ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഗതാഗത അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആർ.ടി.എയുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ക്യാമ്പയ്​ൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളിൽ ചൈൽഡ്​ സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ്​ ക്യാമ്പയ്​ന്​ ആർ.ടി.എ തുടക്കമിട്ടത്​. ആദ്യ വർഷം 200 കാർ സീറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വഷം​ 5,00 ആയി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. ആദ്യ വർഷം 17 ആശുപത്രികളായിരുന്നു ക്യാമ്പയ്​നിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്​. ഈ വർഷം അത്​ 26ലെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞതായി അഹമ്മദ്​ അൽ സൈമി പറഞ്ഞു.

    TAGS:Dubai PoliceUNICEFDubai Road Transport AuthorityUAE International Day
