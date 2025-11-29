Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Nov 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 7:16 AM IST

    ദേശീയദിനം: മാര്‍ച്ച് പാസ്റ്റ് ഒരുക്കി റാക് പൊലീസ്

    ദേശീയദിനം: മാര്‍ച്ച് പാസ്റ്റ് ഒരുക്കി റാക് പൊലീസ്
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മാ​ര്‍ച്ച് പാ​സ്റ്റ്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ല്‍ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​മ്പ​ന്‍ മാ​ര്‍ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ഒ​രു​ക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​ക​രും സൈ​നി​ക​രും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും വി​വി​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​ക​ട​നം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി.

    ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് കോ​ള​ജ്, സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ടീം, ​മി​ലി​ട്ട​റി ബാ​ന്‍ഡ്, വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ്, അ​മീ​റി ഗാ​ര്‍ഡ്, മൗ​ണ്ട​ഡ് പൊ​ലീ​സ് യൂ​നി​റ്റ്, കെ.9 ​യൂ​നി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൈ​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷാ രം​ഗ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി, ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​ര്‍ക്കും രാ​ജ്യ​നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​പ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ത​യ്ര്‍, ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, വി​വി​ധ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രും വി​ദേ​ശീ​യ​രു​മാ​യ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ലെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍

    വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ന​ത്തെി​യ​ത്.

    ഭീ​മ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​മാ​യി ആ​ളി​ല്ലാ ആ​കാ​ശ വാ​ഹ​നം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ ഭീ​മ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​മാ​യി ആ​ളി​ല്ലാ ആ​കാ​ശ വാ​ഹ​ന​വും (യു.​എ.​വി). ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലും വാ​നി​ലും യു.​എ.​ഇ​യെ പ്രോ​ജ്വ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വേ​റി​ട്ട​താ​യി കാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ലെ ഫൈ്ള​കാ​ര്‍ട്ട് 30 ഡ്രോ​ണി​ന്‍റ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. 40 കി​ലോ ഗ്രാം ​വ​രെ ഭാ​രം വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ഡ്രോ​ണ്‍ 10 മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള വ​ലി​യ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യാ​ണ് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​ത്. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്‍െ​റ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റാ​ക് ഖാ​സി​മി കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍

    ഭീ​മ​ന്‍ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഡ്രോ​ണ്‍

    X